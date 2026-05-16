aespaウィンター、美ウエスト際立つへそ出しトップス「シルエット綺麗」「さすがの着こなし」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が5月14日、自身のInstagramを更新。鏡越しの自撮りショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】紅白出場K-POP美女「ラインが美しい」美ウエスト際立つへそ出しトップス姿
ウィンターは「初めて」とつづり、顔文字と共に写真を複数枚投稿。へそ出しのキャミソール姿などを披露している。鏡越しのモノクローム自撮りショットで、引き締まった美しいウエストが映えている。
この投稿に「ラインが美しい」「シルエット綺麗です」「さすがの着こなし」「美しすぎてため息が出る」「可愛すぎます」「憧れます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女「ラインが美しい」美ウエスト際立つへそ出しトップス姿
◆ウィンター、へそ出しトップスから美ウエスト際立つ
ウィンターは「初めて」とつづり、顔文字と共に写真を複数枚投稿。へそ出しのキャミソール姿などを披露している。鏡越しのモノクローム自撮りショットで、引き締まった美しいウエストが映えている。
◆ウィンターの投稿に反響
この投稿に「ラインが美しい」「シルエット綺麗です」「さすがの着こなし」「美しすぎてため息が出る」「可愛すぎます」「憧れます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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