愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太六冠が4連覇を目指す名人戦第4局が、16日から大阪府で始まりました。大阪府高槻市で始まった名人戦七番勝負第4局。藤井六冠(23)は開幕3連勝と防衛に王手をかけていて、この対局で挑戦者の糸谷哲郎九段(37)に勝利すれば名人のタイトル4連覇となります。16日午前9時から藤井六冠の先手で始まり、互いに飛車先の歩を突いたあと、糸谷九段が角交換を拒否する序盤となりました。対局は2日制で