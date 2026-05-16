＜全米プロ2日目◇15日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞プロゴルファー世界一を決める戦いは第2ラウンドが終了した。マーベリック・マクニーリーとアレックス・スモーリー（ともに米国）がトータル4アンダーで首位に並んだ。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！松山英樹がトータル3アンダーで1打差の3位タイに急浮上した。4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。2021年「マスターズ」以