＜関西オープン3日日◇16日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞ 国内男子ツアーは第3ラウンドが開幕した。【写真】101年前に開場したコースは雰囲気がすごい午前8時にアウトの1組目の3人はトータル1オーバー・33位タイからスタート。ツアー通算7勝の岩田寛は2オン2パットのパー。ツアー通算8勝の小平智は寄せワンのパー、田中元基はボギーで滑り出した。 今大会は1926年に日本最古のオ