エルメスのバッグ「バーキン」の名前の由来となった女優ジェーン・バーキンは、パリで最もおしゃれな女性の一人と称された。彼女は派手に着飾ることや、高級品を新品のまま身につけることを好まなかったという。他人の評価やドレスコードに縛られない「本当のおしゃれ」とは何か。※本稿は、エッセイエストの村上香住子『おしゃれなマナーAtoZ パリで暮らして知ったミューズたちの素顔』（CEメディアハウス）の一部を抜粋・編集し