アメリカの名門大学であるマサチューセッツ工科大学(MIT)のサリー・コーンブルース学長が、ドナルド・トランプ政権による研究予算の削減に伴う危機的状況について説明しています。Video transcript: A message from President Kornbluth about funding and the talent pipeline | MIT Office of the President | MIT - Massachusetts Institute of Technologyhttps://president.mit.edu/writing-speeches/video-transcript-message