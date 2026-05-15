森三中・大島美幸とガンバレルーヤのよしこ、まひるからなる３人組音楽ユニット「ＭｙＭ（マイムー）」が１５日、都内で２周年記念イベント「ＭｙＭ２ｎｄＤｅｂｕｔＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉｖｅ」を行った。デビュー曲「ＡＳＯＢＯＺＥ」や「君は１０００％」、「超ＮＡＭＡＩＫＩ」など１０曲を披露。３人らしい曲からクールな曲まで振り幅の大きさを見せ、会場を盛り上げた。２年間の活動で、徐々に知名度もア