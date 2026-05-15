?邪道?大仁田厚（６８）率いるＦＭＷＥは３０日の川崎・富士見公園パークセンター前特設リング大会メインイベントの試合形式を「有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋邪道ロケット＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ」で行うと発表した。一度見ただけでは絶対に覚えられない形式での試合でザ・グレート・サスケと組んでミスター・ポーゴ、ガッツ石島組と対戦する大仁田は「ＦＭＷＥのホーム会場が川崎に変わり最初の大会。川崎と