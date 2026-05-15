漂流郵便局に預けられた手紙 瀬戸内海の島の素敵なスポットを紹介します。 アートの祭典、瀬戸内国際芸術祭の会場の一つ、香川県三豊市の「粟島」。 かつて郵便局だった建物を活用した作品、「漂流郵便局」（作者：久保田沙耶さん）です。 （柳下遥リポート）「ここには数えきれないほどの手紙が届いています。手紙を見てみると、宛名は書いてあるんですが、どれも局留めになっています」 （