

漂流郵便局に預けられた手紙

瀬戸内海の島の素敵なスポットを紹介します。

アートの祭典、瀬戸内国際芸術祭の会場の一つ、香川県三豊市の「粟島」。

かつて郵便局だった建物を活用した作品、「漂流郵便局」（作者：久保田沙耶さん）です。

（柳下遥リポート）

「ここには数えきれないほどの手紙が届いています。手紙を見てみると、宛名は書いてあるんですが、どれも局留めになっています」

（漂流郵便局 局員／中田達夫さん）

「未来の自分へ、好きだった人へ、亡くなったペットへ……いろんな思いが届きます」

ここは届け先のない思いを預けられる場所。

天国のおばあちゃんに向けられた思いも……「おばあちゃんありがとう。今晩は母ちゃんのそばに居てあげて下さい」

（漂流郵便局 局員／中田達夫さん）

「（手紙を出すことで）少しだけ気持ちが軽くなったとか、前向きに捉えることに対して少しでも役に立てばいいなと思う」

今は伝えられない、まだ留めておきたい、そんな思いをこの郵便局に預けてみませんか？

※日本郵便との関連はありません。手紙の著作権は差出人から「漂流郵便局」に譲渡されます。