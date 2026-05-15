届け先のない思いが集まる場所 粟島の「漂流郵便局」 香川・三豊市
漂流郵便局に預けられた手紙
瀬戸内海の島の素敵なスポットを紹介します。
アートの祭典、瀬戸内国際芸術祭の会場の一つ、香川県三豊市の「粟島」。
かつて郵便局だった建物を活用した作品、「漂流郵便局」（作者：久保田沙耶さん）です。
（柳下遥リポート）
「ここには数えきれないほどの手紙が届いています。手紙を見てみると、宛名は書いてあるんですが、どれも局留めになっています」
（漂流郵便局 局員／中田達夫さん）
「未来の自分へ、好きだった人へ、亡くなったペットへ……いろんな思いが届きます」
ここは届け先のない思いを預けられる場所。
天国のおばあちゃんに向けられた思いも……「おばあちゃんありがとう。今晩は母ちゃんのそばに居てあげて下さい」
（漂流郵便局 局員／中田達夫さん）
「（手紙を出すことで）少しだけ気持ちが軽くなったとか、前向きに捉えることに対して少しでも役に立てばいいなと思う」
今は伝えられない、まだ留めておきたい、そんな思いをこの郵便局に預けてみませんか？
※日本郵便との関連はありません。手紙の著作権は差出人から「漂流郵便局」に譲渡されます。