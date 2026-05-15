この記事の画像を見る私が50代になって思うのは、自分にはあまり時間が残されていないということだ。人生100年と考えれば折り返し地点、まだ時間はあるのかもしれないが、若い頃のように何も考えず、なり振り構わず何かに打ち込むことは少なくなった。その代わりに増えているのは、ふと立ち止まり、自分の生活に目を向ける時間だ。だから、原田ひ香の新作小説『#台所のあるところ』(文藝春秋)に登場する女性たちに、共感せずには