山形県上山市で去年年12月、自宅に押し入った男に現金の入った財布を奪われたとうその被害を訴え、警察の業務を妨害した罪に問われた女の初公判が15日、山形地方裁判所で行われ、検察は拘禁刑1年を求刑し、即日結審しました。偽計業務妨害の罪に問われているのは、上山市高野の無職の女（24）です。女は去年12月1日、「自宅に入り込んだ泥棒から殴られ現金が入った財布を奪われた」などとうその被害を訴え、警察に大規模な検問を行