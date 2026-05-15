日本「未導入」がもったいない！タイで販売されているトヨタ「ヤリスATIV（エイティブ） GRスポーツ」は、本格的な高性能スポーツではなく、日常でスポーツ性を感じさせることに主眼を置いた一台です。足まわりや操作系の質感にも手が入れられており、想像以上の完成度でした。【画像】これがトヨタの小型スポーツセダン「ヤリスATIV“GRスポーツ”」です！ 画像で見る（30枚以上）トヨタ・モーター・タイランドが製造・販売