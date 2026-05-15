今年中にも発売になる予定という『ポケトークＸ』。相手の話す42言語を77言語の音声とテキストでリアルタイム通訳して理解できるソフトウェア『ポケトーク-Sentio（センティオ）』をベースに開発された据え置き型のＡＩ同時通訳機だ。すでに空港のカウンターなどで実証実験が行われているが、日本人と日本語がまったくできない外国人が、問題なくコミュニケーションをとっているという。「英語の勉強に苦労したんです。しかも、勉