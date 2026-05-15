６〜７月にアメリカ、カナダ、メキシコの３か国で共催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表２６人が１５日、発表された。注目選手では、９月で４０歳となる長友佑都（Ｆ東京）が、日本人選手では初となる５大会連続の選出。２月１１日に左足を負傷して手術を受け、５月末の復帰を目指している遠藤航（リバプール）も選ばれた。５月９日のイングランド・プレミアリーグ戦で負傷交代していた三笘薫（ブライトン）