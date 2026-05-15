この記事をまとめると ■法的にハザード点灯が義務化されているシーンは限定的 ■サンキューハザードは慣習として広まった日本独自の文化である ■注意喚起として有効な一方で使い方には温度差も存在する 便利なコミュニケーション手段だが…… ハザードランプは、正式名称では「非常点滅表示灯」と呼ばれます。クルマを運転したことがあれば、ほとんどのドライバーが一度は使ったことがあるでしょう。 「非常点滅表示灯」の名称