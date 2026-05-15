１５日朝、大阪府柏原市の近鉄沿線の住宅で火事があり、焼け跡から住人とみられる女性の遺体が見つかりました。 １５日午前６時前、柏原市法善寺の住宅の２階から火が出ていると近くの住民から消防に通報がありました。 警察と消防によりますと、消防車など１０台が出動し、火は約２時間後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅４６平方メートルが焼け、焼け跡から住人の６０代の女性とみられる遺体が見つかり