◇ア・リーグホワイトソックス6―5ロイヤルズ（2026年5月13日シカゴ）昨季まで3季連続で100敗以上と低迷が長引くホワイトソックスが4連勝を飾り、今季42試合目にして初めて借金を完済した。5月以降に勝率5割は22年以来4年ぶり。ロイヤルズに6―5で競り勝ち、勝率5割でワイルドカード争いで2位に浮上。ウィル・ベナブル監督も「結束力があり、チームのタレント層もどんどん厚くなってきている」と手応えを隠さなかった。