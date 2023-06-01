◇ナ・リーグカブス1―4ブレーブス（2026年5月13日アトランタ）カブスの今永は8回途中までマウンドに立ったが3敗目を喫した。0―0の4回に先制の中越えソロ本塁打を許し、1―1の8回は先頭に内野安打を打たれて降板。救援陣が耐えられず勝ち越され、7回0/3を2失点で黒星が付いた。巧みに緩急をつけた投球で打者のタイミングをずらし続けた。先発投手の役割を果たしたが、チームはこれで10連勝後に4連敗。「反省点は点