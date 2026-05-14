広島市の中心部に、国内で2店舗目となる新しいホテルが完成し、内覧会が開かれました。広島市中区八丁堀に完成したのは「東急ステイメルキュール広島」です。■佐藤 倫香 記者「こちらの部屋は約50平米あり、ダイニング、リビング、そして寝室とゆったりとくつろぐことができます」182の客室を備え、広島の川をイメージした絨毯や、厳島神社の朱色など、広島の風景がコンセプトです。■東急リゾーツ＆ステイ 山