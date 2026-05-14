きょう午後、立山町の称名滝遊歩道で観光に来ていた2人がクマに襲われ、けがをしました。警察や県などによりますと、きょう午後2時ごろ、称名滝の遊歩道で男性がクマに襲われたと通行人から消防に通報がありました。男性は富山市の86歳で、顔をひっかかれてドクターヘリで病院へ運ばれました。大けがとみられます。また、およそ50メートル離れた遊歩道でも埼玉県三郷市の54歳の女性がクマに襲われ、左腕や左腰、左ふく