＜マイナビカップ 最終日（2日間競技）◇14日◇富士桜カントリー倶楽部（山梨）◇6,285ヤード・パー72＞ 初日44位と出遅れた中村佳音はアンダーパーが8人だけという厳しいコンディションの中、「71」と挽回し、トータル5オーバーの23位タイでフィニッシュした。初日はパッティングに苦戦したが、後半から徐々に修正。2日目は27パットとそれしっかりキープした。大荒れの大会最終日 LIVE配信アーカイブ「頭が動いているのかも