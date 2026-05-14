約1億5700万円を脱税した罪に問われているタレントの宮崎麗果被告の被告人質問が東京地裁で行われた。宮崎被告は起訴内容を認め反省の言葉を述べ、検察側は懲役2年6カ月などを求刑した。約1億5700万円を脱税した“美容系インフルエンサー”眼鏡とマスクを着け東京地裁に向かう黒いスーツ姿の女。約1億5700万円を脱税した罪に問われている、タレントの宮崎麗果被告(38)だ。14日行われた被告人質問では言葉に詰まり、涙を拭う様子も