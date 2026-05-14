「出没！アド街ック天国」（テレビ東京系列、毎週土曜9時放送）が、2026年5月16日から5週連続で西武線沿線を大特集します。第1弾の「所沢駅」を皮切りに、「東長崎駅」「飯能駅」「西武多摩川線」「池袋の30年」と、西武線の魅力的な街並みやディープなスポットが紹介されます。放送に合わせて西武鉄道では、車内の中づりポスターを番組デザインで埋め尽くしたコラボ電車の運行や駅構内でのサイネージ広告を展開し、沿線を「アド街