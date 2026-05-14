【ROBOT魂 グレート・ジオング】 5月13日 公開 BANDAI SPIRITSは、「ROBOT魂 グレート・ジオング」が企画進行中であると5月13日に発表した。 「グレート・ジオング」は「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」に登場する「ジオング」の発展型。全身を分離しサイコミュによる攻撃が可能で、ゲームでは「フローレンス・キリシマ」が搭