【ROBOT魂 グレート・ジオング】 5月13日 公開

BANDAI SPIRITSは、「ROBOT魂 グレート・ジオング」が企画進行中であると5月13日に発表した。

「グレート・ジオング」は「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」に登場する「ジオング」の発展型。全身を分離しサイコミュによる攻撃が可能で、ゲームでは「フローレンス・キリシマ」が搭乗する。

「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」は2025年にサービスを開始したゲーム。「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲し、自分の好きなユニットやキャラクターを集めて作品の枠を超えた部隊を編成して戦える。

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