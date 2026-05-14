「SDガンダム ジージェネ エターナル」より「グレート・ジオング」がROBOT魂で立体化
【ROBOT魂 グレート・ジオング】 5月13日 公開
BANDAI SPIRITSは、「ROBOT魂 グレート・ジオング」が企画進行中であると5月13日に発表した。
「グレート・ジオング」は「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」に登場する「ジオング」の発展型。全身を分離しサイコミュによる攻撃が可能で、ゲームでは「フローレンス・キリシマ」が搭乗する。
「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」は2025年にサービスを開始したゲーム。「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲し、自分の好きなユニットやキャラクターを集めて作品の枠を超えた部隊を編成して戦える。
あのジージェネ登場機体が、ROBOT魂に参戦――!!- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 13, 2026
グレート・ジオング
NOW PLANNING#ジージェネエターナル#ROBOT魂 #ガンダムフィギュア pic.twitter.com/odkyIzjqbl
(C)サンライズ (C)サンライズ・MRS