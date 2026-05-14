国土交通省を訪れ、新垣慶太海事局長に要望書を手渡す池田知事（左） 中東情勢の影響を受けている離島航路の存続に向けて香川県の池田知事が国に緊急要望を行いました。 池田知事は14日午後、国土交通省を訪れ、新垣慶太海事局長に要望書を手渡しました。 中東情勢で軽油や重油などの価格が急激に高騰しています。要望書では航路の維持に必要な燃料を適切な価格で安定的に供給できる措置を取ることや、燃料の高騰