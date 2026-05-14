開業100年 JR伯備線「美袋（みなぎ）駅」 岡山県総社市にあるJR伯備線「美袋（みなぎ）駅」の開業100年を記念して地元でイベントが開かれ、地域の人らが100歳を祝いました。 5月1日、地元の義務教育学校昭和五つ星学園の生徒が集まり、美術部員が手掛けた記念の看板を設置しました。この学校の児童・生徒の半数ほどは電車通学です。 （看板を描いた美術部員）「中学生になってから、よく美袋駅を使って、お世話にな