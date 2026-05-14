◇大相撲夏場所5日目（2026年5月14日両国国技館）ここまで4戦全勝だった東小結の若隆景（31＝荒汐部屋）は敗れて4勝1敗となり一歩後退した。この日の相手は過去10勝6敗と分が良い西前頭筆頭の隆の勝（31＝湊川部屋）。立ち会いで低くあたって相手の懐に飛び込んだが、そこを隆の勝がすかさずはたき込み。若隆景は立ち上がると、土の付いた手をはたきながら、悔しさを隠さなかった。取り組み終了後は「足が出なかった…」とポツ