俳優の唐田えりかがYouTubeチャンネル「霜降り明星せいやのイニミニチャンネル」に出演し、”唐田えりかを辛田えりかにする”という激辛チャレンジをしながら、仕事がなかった時期について語ったことが話題になっている。【写真】「仕事ない時」だった唐田えりか唐田えりかが明かした”仕事がなかった時期”についての言葉は、「女優としての演技」だったのか、それとも「演じない素顔の告白」だったのか──臨床心理士の岡村