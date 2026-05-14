高校1年間と大学4年間を米国で過ごした谷田侑里香（たにだ・ゆりか）は、米女子下部にあたるエプソン・ツアーを主戦場とするプロゴルファーだ。今季で3年目を迎えるツアー生活で目指すは、長年夢見てきたLPGAツアー参戦。その姿を追う。【写真】酷暑のなかキャディも務めてくれた日本人ご夫婦◇みなさん、こんにちは！ 私は先週の試合が行われたラスベガスから、広大な自然に囲まれたユタ州に来ています。コースの景色はというと…