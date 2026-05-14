歌手の松岡大海が14日までにインスタグラムを更新。同じく歌手の藤澤香と入籍したことを報告した。松岡は「『ご報告』本日、歌手の藤澤香さんと入籍いたしました。笑顔を与えてくれるだけではなくて、仕事への向き合い方、人生の考え方など尊敬出来る部分がたくさんあって、巡り逢えた事が本当に幸せです！」と発表し、幸せオーラ漂うウエディングフォトを公開した。また「そして、今日という日を無事に迎えられたのは、これまで私