歌手の松岡大海が14日までにインスタグラムを更新。同じく歌手の藤澤香と入籍したことを報告した。

松岡は「『ご報告』本日、歌手の藤澤香さんと入籍いたしました。笑顔を与えてくれるだけではなくて、仕事への向き合い方、人生の考え方など尊敬出来る部分がたくさんあって、巡り逢えた事が本当に幸せです！」と発表し、幸せオーラ漂うウエディングフォトを公開した。

また「そして、今日という日を無事に迎えられたのは、これまで私たちを温かく見守り、導いてくださった皆様のおかげです。心より感謝いたします。これからは二人で力を合わせ、温かい家庭を築いていくとともに、公私ともに成長できるよう、より一層精進してまいります」と感謝を伝え「まだまだ未熟な二人ではございますが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます！2026.5.13 松岡大海」と呼びかけた。

同日、藤澤も自身のSNSで「日頃からお世話になっている皆様、応援してくださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。この場を借りてのご報告となりますが、大学の後輩であり歌手の松岡大海さんと入籍いたしました。自分がまさか結婚できると思っていなかったのですが、繋がったご縁と支えてくださった周りの皆様、そして何よりも文字通り『大きい海』のようにわたしを優しさで受け止めてくれる大海くんには感謝しかありません」と報告した。

松岡はMrs.Green Apple「Solanji」、TVアニメ「ゴールデンカムイ」オーケストラコンサート’25等にコーラスとして出演した。