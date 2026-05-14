お笑いタレントのヒロシ（54）が14日までにXを更新。賃貸住宅の敷金・礼金についてのエピソードをつづった。漫画家の小田原ドラゴン氏が自身のXで「払うたびに家賃の更新料というものの理解に苦しむ」と書き出し、「家賃1ケ月分と非常に高額だし地域的にそんなもの取らない地域も多いのに」とボヤくと、熊本県出身のヒロシはこのポストにリプライを送り「上京したとき、田舎者だから舐められてると思いました。あと礼金。お礼はお