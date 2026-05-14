東京・江戸川区で観光バスが歩道に突っ込み電柱をなぎ倒す事故があり、運転手の男性がけがをしました。【映像】現場付近の様子（倒れた電柱など）午前5時過ぎ、江戸川区大杉で「観光バスが電柱にぶつかった。電柱が倒れ、運転席がつぶれている」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、観光バスが走行していた際、歩道に突っ込み電柱に衝突しました。現場では電柱2本が折れていて、このうち1本は小学校の