フェイスリフトをはじめ、さまざまな改良が加えられたトヨタ「ノア」2026年4月10日、トヨタはミドルサイズミニバン「ノア」の一部改良を実施し、同年5月6日に発売しました。その後のユーザーからの反響について、トヨタディーラーに問い合わせてみました。ノアは2001年12月に兄弟車「ヴォクシー」とともにデビューしました。【画像】人気すぎてそろそろ受注停止？ これがトヨタの新しい「ノア」です！ 画像で見る（30枚以