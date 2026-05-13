ともにデビュー20周年を迎えたFUNKY MONKEY BΛBY'Sと、いきものがかりが、コラボソングを配信リリースすることが発表されました。2006年1月25日にデビューした、FUNKY MONKEY BΛBY'S。そして、2006年3月15日にデビューした、いきものがかりの同期2組がリリースするのは、コラボソング『奇跡じゃない』。6月に行われる対バンライブに向け制作されたというこの楽曲は、2グループが作詞作曲に携わりました。■いきものがかりと“フ