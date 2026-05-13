ともにデビュー20周年を迎えたFUNKY MONKEY BΛBY'Sと、いきものがかりが、コラボソングを配信リリースすることが発表されました。

2006年1月25日にデビューした、FUNKY MONKEY BΛBY'S。そして、2006年3月15日にデビューした、いきものがかりの同期2組がリリースするのは、コラボソング『奇跡じゃない』。6月に行われる対バンライブに向け制作されたというこの楽曲は、2グループが作詞作曲に携わりました。

■いきものがかりと“ファンモン”のいいとこ取り

楽曲『奇跡じゃない』には、楽しいことばかりではなく、苦しいことや悔しいことも乗り越えながら、多くのリスナーの背中を押し続けてきたそれぞれの20年間の歩みと、お互いへの最大級のリスペクト、そして20年間応援し続けてくれているファンへの感謝の思いが込められているといいます。

また、キャッチーで前向きになれるメロディーと、いきものがかり・吉岡聖恵さんの伸びやかで芯のある歌声、FUNKY MONKEY BΛBY’Sの飾らないまっすぐな思いがつまったラップパートと、2組の真骨頂ともいえる1曲になっているということです。