（デトロイト中央社）外交部（外務省）が設立した無人機を用いて外交活動を行うプロジェクトチームは12日、米国で開催された国際自律走行・無人システム展「エクスポネンシャル」の関連フォーラムに出席した他、米無人機団体「国際無人輸送システム協会」（AUVSI）と協力に向けた意向表明書（LOI）を締結した。今後、人材育成や交流、国際認証制度などを共同で推進するとしている。同チームの執行長で、外交部非政府組織（NGO）国