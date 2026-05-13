県立高校の再編案を巡り、広島県教育委員会が5月中に策定するとしていた実施計画が、15日に示されることがわかりました。計画に反対する3団体は13日、県教委に約4000人分の署名を提出しました。県立高校の再編計画を巡っては、見直しを求める声が相次いだことから県教委は、実施計画の策定を5月中に延期していました。複数の関係者によると、実施計画は15日に県教委が開く教育委員会会議で示し、策定する方針を固めたこと