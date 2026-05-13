優勝まであと数十秒というところで、信じられない悲劇が起きた。現地５月12日に開催されたサウジアラビアリーグの第32節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁する首位のアル・ナスルが、５ポイント差で２位のアル・ヒラルとホームで対戦した。勝てばタイトル獲得という状況で、１−０とリードして終盤を迎える。後半アディショナルタイム８分、相手のロングスローに対し、敵の選手がまったく競り合っていないにもかかわらず、