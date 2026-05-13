歌手の市川由紀乃が13日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAでニューシングル「ちりぬるを」の発売記念イベントを開催し、同会場で演歌歌手初となる“一日店長”を務めた。【写真】ニューシングル「ちりぬるを」のジャケットを手に笑顔を見せる市川由紀乃この日、市川はHMVのエプロン姿で登場。一日店長を務めることについて「とても光栄です。その思いを受け止めて、今日はきちんと1日過ごさせていただきたい」と語った。新曲「ちり