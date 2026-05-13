歌手の市川由紀乃が13日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAでニューシングル「ちりぬるを」の発売記念イベントを開催し、同会場で演歌歌手初となる“一日店長”を務めた。【写真】HMVのエプロンを身につけた市川由紀乃市川は発売日当日に同店でイベントを行うことについて、「こうしてみなさまにご報告させていただける喜びと、日頃から応援してくださっているファンのみなさまとも特典会があるので、私にとってもとても良いスタート