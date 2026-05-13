スマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』のポップアップストア『ちいかわぽけっとPOP UP STORE in TAIPEI』が、5月22日より台北で開催されることが決定した。 【画像あり】フルーツなどのテーマに沿ってデザインされたグッズ 今回のポップアップストアは、日本で二度にわたり開催された『ちいかわぽけっとPOP UP STORE』の反響を受けたものとなる。会場は台北市中山區長安西路19號の「CHIIKAWA SHOP