スマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』のポップアップストア『ちいかわぽけっと POP UP STORE in TAIPEI』が、5月22日より台北で開催されることが決定した。

【画像あり】フルーツなどのテーマに沿ってデザインされたグッズ

今回のポップアップストアは、日本で二度にわたり開催された『ちいかわぽけっと POP UP STORE』の反響を受けたものとなる。会場は台北市中山區長安西路19號の「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI 2F」で、期間は5月22日から6月30日まで。

ラインナップは「ピクニック」「江戸」「フルーツ」「ファンタジーモチーフ」の4テーマで構成される。マスコット、トレーディングアクリルスタンドや缶バッジ、ハンドタオル、Tシャツ、ロングスリーブTシャツなど、テーマごとに多彩なアイテムが用意されている。トレーディングアイテムはブラインド販売のため、1BOX購入でも全7種が揃わない場合がある。

なお、5月22日から5月31日までの入場には整理券が必要となる。詳細は公式X（@0percent_taipei）にて告知される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）