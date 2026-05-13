CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年5月12日、太原衛星発射センターから「長征6号改（Long March 6A）」ロケットを打ち上げ、搭載していた通信衛星18機を所定の軌道へ投入しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征6号A（千帆 極軌09組）・ロケット：長征6号改（Long March 6A）・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月12日 20時59分・発射場：太原衛星発射センター 9A射点（中国）・ペイロード：千帆