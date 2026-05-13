ユニコーンの公式サイトが更新され、メンバー5人が勢揃いした集合ショットを公開した。 【写真】バースデーケーキを持つ61歳になった奥田民生を囲んで祝福するユニコーンのメンバーたち ■ユニコーンが集結！笑顔溢れる集合写真に「5人揃ってて嬉しい」 5月12日に61歳の誕生日を迎えた奥田民生。この記念すべき日にXには、メンバー5人が顔を揃えた至高の集合ショット