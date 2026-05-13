ユニコーンの公式サイトが更新され、メンバー5人が勢揃いした集合ショットを公開した。

【写真】バースデーケーキを持つ61歳になった奥田民生を囲んで祝福するユニコーンのメンバーたち

■ユニコーンが集結！笑顔溢れる集合写真に「5人揃ってて嬉しい」

5月12日に61歳の誕生日を迎えた奥田民生。この記念すべき日にXには、メンバー5人が顔を揃えた至高の集合ショットが披露された。

「（祝）HAPPY 61th BIRTHDAY OT!!」という祝福のメッセージとともに公開された写真には、色鮮やかなフルーツが溢れるバースデーケーキを手にし、穏やかな微笑みを浮かべる奥田民生の姿。その傍らには、黒Tシャツに黒パーカとキャップでクールにきめた手島いさむ、ケーキを指差し茶目っ気たっぷりの川西幸一、そしてボーダーシャツを纏ったABEDONとデニムジャケット姿のEBIが集結している。還暦を越えてもなお、遊び心を忘れないレジェンドたちの佇まいに注目が集まっている。

SNSには奥田の誕生日を祝うたくさんのメッセージと、「5人揃ってて嬉しい」「5人いる！」「5人揃うと最強」「5人ハピバって良きですね」「ずっと仲良しでいて」と歓喜の声が集まっている。

■写真：バースデーケーキを持つ61歳になった奥田民生を囲んで祝福するユニコーンのメンバーたち