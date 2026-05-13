【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】中村敬斗〈前編〉中1でやってきた中村は「ミスター貪欲」だった（三菱養和サッカースクール・生方修司）FW久保建英（スペイン1部レアル・ソシエダ／24歳）5月15日の2026年北中米W杯の日本代表メンバー発表まで秒読み段階に突入。その動向を注視しているひとりが、2015〜23年にU-17日本代表監督を務めた森山佳郎氏（仙台監督）だ。久保建英（レアル・ソシエダ）、中村敬斗（スタッド・