米国スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナル（東京都港区）が、「スターバックス」のチルドカップシリーズの新商品「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」を5月19日から期間限定で発売します。【おっ！】味が伝わってくる！「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」のみずみずしいビジュアルも！同商品は、一粒ずつ丁寧に手摘みしたイチゴの果肉と果汁を使用し、ほんのり